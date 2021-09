Chipbedrijven ASML en ASMI helpen AEX vooruit

Beleggers kijken verder uit naar de nieuwe schatting van de groei van de Amerikaanse economie. Ook houden de markten het aanhoudende debat over het schuldenplafond in Washington in de gaten. Zonder een verhoging van het schuldenplafond is de Amerikaanse overheid niet in staat de salarissen van ambtenaren te betalen, betalingen aan gepensioneerden te doen of de schulden te betalen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 783,37 punten. De MidKap klom ook 1 procent, tot 1077,83 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. De Londense FTSE-index steeg 0,5 procent. De groei van de Britse economie viel in het tweede kwartaal aanzienlijk hoger uit dan eerder gemeld.

ASML

Chipmachinemaker ASML toonde herstel na de verliesbeurt een dag eerder en won 2,7 procent. Het bedrijf verhoogde woensdag tijdens zijn beleggersdag de omzetverwachting voor de komende jaren. Chiptoeleverancier ASMI klom 1,7 procent, terwijl sectorgenoot Besi 0,1 procent verloor. IMCD won 1,9 procent. De Chinese divisie van de chemicaliëndistributeur neemt Aquatech, een Chinese specialist in coatingoplossingen op waterbasis, over.

In de MidKap steeg PostNL dik 2 procent. De Tsjechische miljardair Daniel Křetínský, eigenaar van voetbalclub Sparta Praag, heeft zijn belang in het postbedrijf uitgebreid tot 15 procent. Arcadis won 1,9 procent. Het advies- en ingenieursbureau richt een speciale divisie op die zich bezig gaat houden met duurzame dienstverlening.

Ajax

Bij de kleinere bedrijven daalde Ajax 1 procent. De beursgenoteerde voetbalclub sloot het seizoen 2020-2021 af met een verlies van 8,1 miljoen euro. Volgens de club heeft de coronacrisis een grote impact gehad op de resultaten. Hennes & Mauritz (H&M) klom 2 procent in Stockholm. De Zweedse kledingketen zag de winst in het afgelopen kwartaal flink aantrekken dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen.

De euro was 1,1599 dollar waard, tegen 1,1613 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 74,67 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 78,40 dollar per vat.