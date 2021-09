Rekenkamer: coronacrisis kost Nederland 82,1 miljard euro

De bestrijding van de coronacrisis kost Nederland tot en met volgend jaar naar verwachting 82,1 miljard euro. Dat becijferde de Algemene Rekenkamer. Daarbij legde de instantie alle 234 maatregelen langs de meetlat. In de laatste editie van deze Coronarekening zijn de uitgaven verwerkt die zijn opgenomen in de miljoenennota.

Komend jaar dalen de uitgaven omdat regelingen om bedrijven te ondersteunen worden afgebouwd. Zo vervallen per 1 oktober verschillende maatregelen zoals de steun uit de loonsubsidie NOW, de tegemoetkoming in vaste lasten TVL en de tijdelijke regeling voor zelfstandigen Tozo.

In totaal is voor bijna krap 11 miljard euro aan uitgaven begroot volgend jaar. Dit jaar wordt naar verwachting zo ‘n 6 miljard euro minder uitgegeven aan maatregelen om de coronacrisis te bestrijden dan werd voorzien in de voorjaarsnota. Volgens de Rekenkamer kan de eindrekening pas in de jaren na 2022 worden opgemaakt.