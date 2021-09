Britse economie groeide harder dan eerder gemeld

De economie van het Verenigd Koninkrijk is in het tweede kwartaal aanzienlijk harder gegroeid dan bij een eerste raming werd gemeld. Bedrijven voerden hun investeringen in die periode nog verder op dan het Britse nationale statistiekbureau aanvankelijk had geraamd. Ook groeide de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca en winkels, dankzij de beëindiging van veel lockdowmaatregelen sterker dan eerder gemeten.

Ten opzichte van het eerste kwartaal steeg het bruto binnenlands product met 5,5 procent, meldt het Office for National Statistics (ONS). Bij een eerste raming meldde het statistiekbureau nog 4,8 procent economische groei op kwartaalbasis.

De coronacrisis raakte de Britse economie hard. Het land is die klap nog altijd niet te boven. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2019 is de economie nog altijd 3,3 procent kleiner. De kans dat dit gat nog in 2021 wordt gedicht, wordt steeds kleiner. Andrew Bailey, die aan het hoofd van de Britse centrale bank staat, zei deze week dat problemen in internationaal transport en de oplopende inflatie belemmeringen zijn. De Bank of England rekent er daarom op dat het volledig herstel van de pandemie pas begin 2022 komt.