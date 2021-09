Beurshandel in teken groeicijfer Amerikaanse economie

Op de Amsterdamse beurs letten beleggers donderdag vooral op de nieuwe schatting van de groei van de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld. Eerder op dag bleek al dat de omvangrijke industrie in China deze maand voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie in februari 2020 is gekrompen. De Chinese dienstensector liet in september wel weer groei zien na een krimp in augustus.