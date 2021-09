Britse autoproductie keldert door chiptekorten

De Britse auto-industrie wordt hard geraakt door de wereldwijde chiptekorten. De productie van voertuigen daalde in augustus volgens de Britse autobrancheorganisatie SMMT met meer dan een kwart in vergelijking met een jaar eerder als gevolg van productiestops, die vooral door de chiptekorten werden veroorzaakt.

Volgens de SMMT is de daling van de autoproductie ‘uiterst zorgwekkend’ voor zowel de sector als de vele duizenden werknemers in de sector. De Britse auto-industrie, die voornamelijk in buitenlandse handen is, maakt onder andere auto’s in opdracht van Jaguar, Nissan en Vauxhall. De Britse fabrieken produceerden in augustus iets meer dan 37.000 voertuigen, tegen ongeveer 51.000 een jaar eerder.

Aan het begin van dit jaar toonde de auto-industrie nog een sterk herstel uit de coronacrisis. De tekorten aan chips, die een belangrijk onderdeel zijn in zowel elektrische als conventionele modellen, hebben wereldwijd echter voor problemen gezorgd. Dat komt ook doordat in met name Azië de productie van chips werd geremd door de aangescherpte coronamaatregelen.