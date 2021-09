Hornbach merkt heropening winkels in omzet

De Nederlandse winkels van bouwmarktketen Hornbach profiteren naar eigen zeggen weer duidelijk van de heropening van de winkels. In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar raakten de sluitingen nog aan de omzet. Maar in het tweede kwartaal waren die belemmeringen weg, waarmee de omzet aantrok en de Nederlandse winkels weer extra konden bijdragen aan de groei van het hele concern. Exacte cijfers over Nederland gaf Hornbach niet.

In Nederland golden aan het begin van het jaar nog strenge lockdownregels die pas gedurende het eerste kwartaal van het boekjaar, dat loopt tot 1 maart, werden versoepeld. ‘Maar de vraag van consumenten was al die tijd onverminderd hoog en zette zich voort in het tweede kwartaal, waarin we duidelijk verbetering zien’, aldus Evert de Goede, directeur van Hornbach Bouwmarkt Nederland. ‘We zien ook dat de vraag via de webshop, die tijdens de lockdown natuurlijk heel fors was, blijft aanhouden.’

Circa een vijfde van de spullen die Hornbach verkoopt, gebeurt online. Volgens De Goede heeft de onlinegroei ervoor gezorgd dat het bedrijf zijn marktaandeel heeft vergroot in bijna alle landen waar het actief is. Hornbach telt in Nederland nu vijftien vestigingen. Half oktober opent in Apeldoorn de zestiende vestiging.

Groei

In totaal zag het concern de omzet in het eerste halfjaar met 5,1 procent stijgen tot bijna 3,3 miljard euro. De groei in het tweede kwartaal was met 3,8 procent wat minder dan de 6,4 procent omzetstijging in het eerste kwartaal.

In Duitsland, de belangrijkste markt van de doe-het-zelfwinkels, verkocht Hornbach 1,5 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de andere Europese landen werd een plus van 8,2 procent genoteerd. De brutowinst steeg licht tot bijna 336 miljoen euro.