Industriebedrijven rekenen fors hogere prijzen

De prijzen die industriebedrijven voor hun producten vragen zijn in augustus met bijna 15 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Wereldwijd leidt het economisch herstel van de coronacrisis tot een grote vraag naar grondstoffen, die daardoor schaars en duur worden. Zo stegen de prijzen voor olie, wat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is terug te zien in de afzetprijzen van de industrie.

In alle takken van de industrie gingen de prijzen omhoog, maar het meest in de olie-industrie. Hier waren producten 52,1 procent duurder dan in augustus 2020. Ook in de chemische industrie, waar veel olie wordt gebruikt, stegen de prijzen hard. Op jaarbasis werden producten van deze bedrijfstak 35,2 procent duurder.

Die forse stijgingen zijn enigszins vertekend. Een jaar geleden waren de olieprijzen namelijk nog erg laag doordat lockdowns de vraag naar bijvoorbeeld benzine of kerosine drukten. In één jaar tijd is een vat Brentolie, een belangrijke maatstaf op internationale markten, 57 procent in prijs gestegen tot gemiddeld 60 euro in augustus.