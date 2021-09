Explosie in straat Hoensbroek waar eerder explosief is gevonden

In het Limburgse Hoensbroek heeft in de nacht van woensdag op donderdag een explosie plaatsgevonden. De explosie was in dezelfde straat waar eerder deze maand een explosief werd achtergelaten, dat volgens de politie mogelijk te maken had met de zogenoemde vergisontvoering van een 56-jarige man uit Hoofddorp en de daaropvolgende reeks incidenten in Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.

Volgens een woordvoerster van de politie is het nog te vroeg om te concluderen of er een verband is. De explosie vond rond 01.30 uur plaats bij een woning aan de Hommerterweg. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen.

Door de ontploffing sneuvelde een ruit van de woning. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar mochten in de loop van de nacht weer terugkeren naar hun woning. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

Op zondag 5 september werd in diezelfde omgeving een explosief gevonden dat voor de stoep van een woning was achtergelaten. In het programma Opsporing Verzocht meldde de politie deze week dat dat explosief mogelijk verband houdt met de geweldsincidenten in de Randstad. Die hebben vermoedelijk weer te maken met een onderschepte partij cocaïne eind juli in de haven van Antwerpen. De man die het explosief toen achterliet, is door bewakingscamera’s gefilmd.