Alle ogen op D66 gericht in slotstuk van formatiefase

Of de formatie verder kan of dat het tot nieuwe verkiezingen komt, lijkt grotendeels af te hangen van D66. De langverwachte conclusie van deze formatiefase bleef woensdag uit, maar lijkt er dan donderdag alsnog van te komen. Voordat het zover is, overlegt D66 eerst nog in de fractie. De VVD en het CDA, die donderdag ook aan tafel zitten bij Remkes, hadden hun fractiebesprekingen over de formatie woensdagavond al afgerond.

De grote vraag die nu op tafel lijkt te liggen, is of de vorige coalitie bestaande uit VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie wordt voortgezet. Hier was D66 eerder mordicus tegen. Tussen D66 en CU zijn grote verschillen als het om medisch-ethische thema's gaat. De afgelopen periode werd het onderwerp 'voltooid leven' voor even "geparkeerd". Maar D66-leider Sigrid Kaag zei in juni dat niet nog eens te willen. "Een auto die te lang stilstaat gaat roesten en rijdt dan niet meer zo goed."

Op dat breekpunt kwam de D66-leider afgelopen zondag terug. Ze zei de impasse in de formatie te willen doorbreken en met haar partij verantwoordelijkheid te nemen. Wel gaf ze aan eerst te willen onderhandelen met ook de PvdA en GroenLinks erbij, om mogelijk tot een coalitie van zes partijen te komen.

Die stap lijkt nu te worden overgeslagen. Ingewijden zeggen dat bovenal de doorstart van de vorige coalitie op tafel ligt. Hier waren de VVD en het CDA eerder al voorstander van.

Ook de variant van het zogeheten 'extraparlementaire kabinet', met daarin ministers die niet bij een coalitiepartij horen, lijkt geen kanshebber meer. Remkes liet merken deze optie te willen onderzoeken, maar de negen partijen met wie hij woensdag praatte, hadden nog veel vragen over deze constructie.

In fracties van de VVD en het CDA werd woensdagavond over slechts één variant gesproken. Welke optie dat precies was, zeiden de partijen niet.

Op welke noot het urenlange D66-overleg van woensdagavond eindigde, is niet bekend. Kaag zei na afloop alleen tegen het ANP dat de fractie donderdag verder praat, voordat de formatiegesprekken met Remkes weer verdergaan. "Er is veel te bespreken". Kaag wordt samen met partijleiders Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) aan het begin van de middag bij de informateur verwacht.