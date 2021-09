Rechter verwijdert vader als toezichthouder van Britney Spears

Jamie Spears is door een Amerikaanse rechter per direct ontzet uit zijn functie als toezichthouder van zijn dochter Britney Spears, melden verschillende Amerikaanse media. Rechter Brenda Penny ging ook akkoord met de aanstelling van een tijdelijke vervanger die is aangedragen door het juridische team van de zangeres.

De verwijdering van vader Spears als curator is een grote doorbraak in de zaak. Britneys advocaat Mathew Rosengart hield een fel pleidooi waarin hij duidelijk maakte dat zijn cliënt geen dag langer onder het toezicht van haar vader mocht staan. Jamie werd in 2008 aangesteld nadat de zangeres een mentale inzinking kreeg, maar zou zijn rol volgens de advocaten van Britney in de loop der tijd misbruikt hebben.

Vanaf nu gaat John Zabel tijdelijk de zaken waarnemen. Dat is een adviseur die volgens Rosengart gespecialiseerd is in het financieel begeleiden van cliënten.