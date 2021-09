Het Uur van de Wolf eert George Kooymans met speciale uitzending

Het tv-programma Uur van de Wolf komt met twee speciale uitzendingen rondom het zestigjarig bestaan van de band Golden Earring. Ook is er speciale aandacht voor de medeoprichter en gitarist George Kooymans, van wie in februari bekend werd dat hij de progressieve ziekte ALS heeft en daardoor niet meer kan optreden.

In het tweeluik That Day - afscheid van Golden Earring zijn nog niet eerder vertoonde concertfragmenten, werkopnamen en nieuw archiefmateriaal te zien. Sommige beelden komen uit de privé-archieven van de bandleden. Diverse betrokkenen doen hun verhaal in de documentaire.

De afleveringen zijn maandag 8 en dinsdag 9 november te zien op NPO 2. In de week daarvoor zijn op NPO 2 extra concerten en documentaires te zien over de Nederlandse rockband. Het NPO 3-muziekprogramma De Nacht van de Popmuziek staat 6 november stil bij Golden Earring, bekend van hits als Radar Love en Twilight Zone.

Het nieuws dat Kooymans lijdt aan de spierziekte ALS maakte veel los. De band liet direct weten niet zonder hem verder te gaan. De band heeft sindsdien diverse onderscheidingen gekregen. Zo was er een Buma Award voor Kooymans en werden alle bandleden door de burgemeester benoemd tot ereburgers van Den Haag.