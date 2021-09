Litouwen begint met bouw van hek aan grens met Belarus

Litouwen is begonnen met de bouw van een 508 kilometer lang hek aan de grens met Belarus om te voorkomen dat migranten via de grotendeels onbeveiligde grens de Europese Unie binnenkomen. De regering in Vilnius meldde woensdag dat rollen prikkeldraad worden uitgelegd in Druskininkai, een kuuroord in het zuiden van de Baltische staat.