Ministerie kreeg 34 meldingen over misstanden hulporganisaties

Inmiddels is het onderzoek naar twintig zaken afgerond en gesloten, meldt demissionair minister Tom de Bruijn (Ontwikkelingssamenwerking). Bij de andere veertien zaken loopt dat nog. ‘In geen geval was er aanleiding voor het ministerie om over te gaan tot financiële sancties’, laat de bewindsman aan de Kamer weten.

Het ministerie heeft een zerotolerancebeleid wat betreft misbruik door partnerorganisaties. Daartoe is in 2018 besloten nadat bekend was geworden dat in 2011 medewerkers van de Britse tak van Oxfam op Haïti bij seksfeesten met jonge prostituees waren geweest. Daarna kwamen bij meer hulporganisaties schandalen aan het licht.

Dinsdag kwam nog een misbruikschandaal bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) naar buiten. Uit onderzoek blijkt dat zeker 83 nationale en internationale hulpverleners in Congo zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Dat gebeurde tussen 2018 en 2020 tijdens de bestrijding van het ebolavirus. Van de verdachten werkten er 21 voor de WHO.