Anderhalve maand cel voor twee mannen die Capitool bestormden

Beide mannen hebben schuld bekend aan wanordelijk gedrag en hebben spijt betuigd. De ene zei dat hij aan zijn vrouw en kinderen had moeten denken, de ander zei dat hij zich liet meeslepen in alle commotie.

Hoewel de mannen zelf geen geweld hadden gepleegd, waren ze daar volgens aanklagers wel op voorbereid. Zo hadden de mannen een gasmasker en steekwerende handschoenen meegenomen. De twee zouden bij de eerste tientallen mensen hebben gehoord die het Capitool binnengingen. Later schepten ze op over hun daden op sociale media. Een van de twee zou volgens de aanklagers ook ‘dreigende uitspraken’ hebben gedaan, door ‘we hebben jullie omsingeld!’ te roepen toen hij het Capitool betrad.

Voorwaardelijke straffen

Zeven verdachten die eerder werden berecht voor misdragingen, kregen voorwaardelijke straffen of hoefden niet terug de cel in omdat ze al een tijd in voorlopige hechtenis hadden gezeten. Degenen die schuld hebben bekend aan geweldpleging kunnen zwaardere straffen verwachten.

Op 6 januari van dit jaar werd het Capitool in Washington bestormd door aanhangers van de toenmalige president Donald Trump. Zij probeerden het Congres ervan te weerhouden de verkiezingsoverwinning van Joe Biden officieel vast te stellen. Meer dan zeshonderd mensen zijn gearresteerd voor hun betrokkenheid bij de rellen.