Meer Britse energiebedrijven vallen om door hoge gasprijs

Nog eens drie Britse energiebedrijven zijn failliet als gevolg van de hoge aardgasprijzen. Daarmee is het aantal Britse klanten dat hun leverancier kwijtraakte gestegen tot 1,7 miljoen. Ondertussen neemt de druk op de Britse regering toe om in te grijpen. De verwachting is dat meer energieleveranciers omvallen.