Instituut: Duitse industrie kampt met steeds meer tekorten

Een maand eerder gaf 69 procent van de ondervraagden aan te kampen met leveringsproblemen. ‘Vooral aan de inkoopzijde wordt steeds krapper’, zei Klaus Wohlrabe, hoofd enquêtes van het Ifo. De problemen raken met name de auto-industrie van het land. Vrijwel alle ondervraagden in deze sector melden problemen. Verder is het probleem groot in de machinebouw en de chemische industrie.

Het instituut verlaagde onlangs zijn groeiprognose voor dit jaar tot 2,5 procent vanwege de leveringsproblemen. Oorspronkelijk hadden de economen in München gerekend op een sterk herstel in 2021.