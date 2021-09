Steeds minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen blijft dalen. Er liggen nu in totaal 456 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen. Dat zijn er negentien minder dan dinsdag, zo valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het gaat om het laagste aantal sinds 22 juli.