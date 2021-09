YouTube gaat optreden tegen alle anti-vaccinatiecontent

Videoplatform YouTube gaat optreden tegen alle video’s die valse informatie verspreiden over vaccinaties. De website trad al op tegen video’s over coronavaccinaties, maar verbreedt dit nu naar vaccinaties in het algemeen.

YouTube meldt in een verklaring dat het vaak voorkomt dat foute informatie over coronavaccinaties overloopt in foute informatie over alle vaccinaties. Het bedrijf ziet het nu als zijn taak om ‘het werk dat we zijn begonnen met Covid-19 uit te breiden naar alle vaccins’.

Het bedrijf gaat optreden tegen misinformatie over alle vaccins waarvan de veiligheid bewezen is en die momenteel goedgekeurd zijn door lokale gezondheidsautoriteiten en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Foute informatie over bijvoorbeeld prikken tegen de mazelen wordt dus verwijderd. Er bestaan uitzonderingen op de regel, zoals mensen die vertellen over persoonlijke onprettige ervaringen met vaccinaties.

Sinds 2020 heeft YouTube meer dan 130.000 video’s verwijderd omdat ze valse informatie over coronavaccins bevatten.

Dinsdag blokkeerde YouTube twee kanalen van de Duitse versie van het Russische staatsmedium RT. YouTube zei dit te doen omdat RT zich niet hield aan de informatievoorschriften van het platform met betrekking tot de coronacrisis. Hier was RT al op gewezen, waardoor het een tijdje geen video’s mocht plaatsen. Via een ander YouTube-kanaal deed RT dat alsnog, waarop beide kanalen offline zijn gehaald.