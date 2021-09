Merkel feliciteert Scholz met succes bij Duitse verkiezingen

De beoogde opvolger van Merkel in het conservatieve blok, Armin Laschet, zou Scholz inmiddels ook hebben gefeliciteerd. Bronnen binnen beide partijen zeggen dat er een brief is gestuurd. Laschet werd eerder bekritiseerd omdat hij zijn tegenstander niet publiekelijk had gelukgewenst.

Markus Söder van de Beierse CSU, de zusterpartij van de CDU, had Scholz eerder al gefeliciteerd. Hij uitte indirect kritiek op Laschet door te zeggen dat de SPD aan zet is om een regering te vormen. Laschet houdt vol dat geen enkele partij dat mandaat heeft met deze uitslag.

De Groenen

Bij de parlementaire verkiezingen kreeg de SDP 25,7 procent van de stemmen en de CDU/CSU kreeg 24,1 procent. Dat was een historische nederlaag voor de christendemocraten. Intern heeft Laschet zijn excuses aangeboden voor het slechte resultaat en erkende hij fouten gemaakt te hebben.

Laschet zegt een regering te willen vormen met milieupartij De Groenen en de liberale FDP. De FDP gaat zelf eerst het gesprek aan met De Groenen, om later apart om de tafel te gaan met de conservatieven en de sociaaldemocraten. De FDP zegt wel een voorkeur te hebben voor een coalitie met De Groenen en de conservatieve CDU/CSU.