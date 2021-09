Brieven van Luther te zien op tentoonstelling Amsterdam

Twee brieven van kerkhervormer Maarten Luther zijn vanaf 7 oktober te zien in het Luther Museum in Amsterdam. Het zijn de topstukken van de tentoonstelling Luther & Oranje, die tot en met 9 januari te zien is.

Daarin wordt de connectie getoond tussen het Huis van Oranje-Nassau en de lutheranen, die al vanaf Willem van Oranje aan het hof te vinden waren. Hun verhaal wordt verteld met portretten, persoonlijke documenten en objecten uit koninklijk en luthers bezit.

De Duitse monnik Maarten Luther (1483-1546) kwam in opstand tegen corruptie in de katholieke kerk. Die werd rijk door gelovigen hun zonden te laten afkopen. Met het geld werd de bouw van de Sint Pieter in Rome bekostigd. Luther schreef in 95 stellingen zijn bezwaren op en spijkerde die volgens de overlevering in 1517 aan de deur van de kerk in Wittenberg. Dat wordt gezien als het begin van de Reformatie, de afsplitsing van de protestanten van de katholieke kerk.