Den Haag gebruikt ook polsbandjes voor restaurants en cafés

Den Haag gaat polsbandjes gebruiken voor mensen die een restaurant of café willen bezoeken. Zo kunnen de etablissementen eenvoudiger checken of iemand een coronatoegangsbewijs heeft. Elke dag hebben de polsbandjes een andere kleur. De bandjes worden verstrekt bij controleposten, waar mensen hun CoronaCheck-app wel moeten laten zien.

De polsbandjes worden komend weekeinde in elk geval gehanteerd op het Plein, een belangrijk uitgaansgebied in het centrum van Den Haag. ‘Hoe we dat precies invullen, wordt besproken met de horeca. Bekostiging vindt plaats uit de door het Rijk toegezegde middelen’, laat de gemeente weten.

Ook in het Brabantse Oosterhout krijgen mensen komend weekeinde een polsbandje bij het uitgaan. ‘We hopen de controles voor de horecaondernemers hiermee makkelijker te maken’, liet burgemeester Mark Buijs dinsdag weten.

In Breda en Alkmaar konden mensen afgelopen weekeinde al polsbandjes krijgen, nadat ze hun QR-code hadden laten scannen bij een controlepunt. Alkmaar gebruikte ook een watervast stempel als alternatief voor de app.