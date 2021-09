Levenslang geëist voor vier moorden in gezin Etten-Leur

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag bij de rechtbank in Breda een levenslange celstraf geëist tegen Onur K. Hij zou op 28 maart vorig jaar in Etten-Leur zijn vrouw (31), moeder (65), zoon (6) en dochter (2) hebben vermoord.

Onur K. (34) heeft alleen de moord op zijn moeder bekend. De andere drie moorden zijn door onbekende anderen gepleegd, verklaarde K. Volgens de officier van justitie echter heeft hij de vier eerst zware pijnstillers toegediend. Daarna zou hij ze ‘één voor één’ met handen en snoeren hebben gewurgd.

Het komt in Nederland zeer weinig voor dat levenslang wordt geëist in zaken zonder crimineel of terroristisch oogmerk.