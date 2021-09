Partijen willen meer uitleg Remkes over extraparlementair kabinet

Verscheidene partijen willen graag van informateur Johan Remkes horen wat hij precies bedoelt met een extraparlementair kabinet. Hij opperde die optie als mogelijke uitweg uit de impasse in de kabinetsformatie en praat daar woensdag over met negen fractievoorzitters.

SGP-leider Kees van der Staaij wil "serieus nadenken" over onorthodoxe regeringsvormen. Een extraparlementair kabinet, dat werkt zonder regeerakkoord en daarmee de partijen in het parlement meer bewegingsvrijheid geeft, hoort daarbij. Maar hij wil eerst van Remkes horen hoe die dat precies voor zich ziet.

Ook GroenLinks-voorman Jesse Klaver is vooral met veel vragen naar de bijeenkomst met Remkes gekomen. Zijn inzet blijft dat Nederland "zo snel mogelijk een stabiel en constructief meerderheidskabinet nodig heeft". Op de vraag of een extraparlementair kabinet aan die eisen kan voldoen, wil Klaver pas antwoord geven na meer uitleg van de informateur.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers gaat "aanschuiven en luisteren" en dringt aan op snelle conclusies. "Het land is er klaar mee, we moeten verder." Ook bij Volt-leider Laurens Dassen is het geduld bijna op. "Hoe vaak zijn we hier al naar binnen gelopen, en dat er dan niks lag? Zorgwekkend", vindt hij. Hij herhaalt dat Volt als nieuwkomer "constructieve oppositie" wil gaan voeren.

Als het de partijen niet lukt tot een vorm van samenwerking te komen, zijn nieuwe verkiezingen mogelijk het enige alternatief. "Ik denk dat dat niet in het belang van Nederland is", zegt onafhankelijk Kamerlid Liane den Haan. Zij denkt dat het in het toch al versnipperde politieke landschap dan "alleen maar lastiger wordt".