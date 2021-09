Brussel wil toegang voor leden Belarussische regime bemoeilijken

De president en tientallen steunpilaren komen de EU al niet in, maar ook de toegang van andere overheidsfunctionarissen moet worden bemoeilijkt, vindt de commissie. Ze heeft alle leden van het parlement in Minsk en van regionale besturen en parlementen, leden van officiële delegaties en de hoogste rechters van het land op het oog. Gewone burgers blijven buiten schot.

Belarus kreeg afgelopen jaar tal van strafmaatregelen opgelegd voor het bruut neerslaan van de protestbeweging in het land. Die kwam op de been rond de volgens de EU door president Aleksandr Loekasjenko gestolen verkiezingsoverwinning van een jaar geleden. Loekasjenko sloeg terug door onder anderen Irakese migranten naar zijn land te halen en over de grens met EU-landen Litouwen en Polen te zetten.