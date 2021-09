Lale Gül voelt nog steeds angst na doodsbedreiging

‘Hij is niet overtuigend in zijn spijtbetuigingen en formuleert alleen maar zinnen van drie woorden, terwijl zijn bedreigingen volzinnen waren’, liet Gül via haar advocaat aan de rechtbank in Amsterdam weten. Dat was na haar indringende slachtofferverklaring over de impact van de bedreigingen die Gül kreeg na de publicatie van haar islamkritische boek Ik ga leven.

Ö. heeft bekend dat hij Gül via verschillende accounts bedreigde. Gül ontving de bedreigingen toen ze thuiskwam na een interview. Ze had toen al tientallen andere bedreigingen gehad, van anderen. ‘Een naar gevoel bekroop me: een gevoel van angst, onbegrip, spijt, vertwijfeling.’ Gül probeerde zich eerst vast te klampen aan de positieve reacties, maar de angstgevoelens kregen de overhand.

IS-filmpje

‘Op het moment dat ik mijn inbox opende, zag ik dat een onbekend account mij een foto van een pistool had gestuurd; een pistool dat vastgehouden werd in een mannelijke hand. Mijn hart sloeg over, mijn adem stokte. Het meest intimiderende was dat er geen tekst bij stond, de foto zei kennelijk genoeg.’ Daarna ontving ze nog minimaal zeven foto’s van een vuurwapen en een filmpje van IS, waarin het martelaarschap werd bezongen.

‘Ik weet niet waarom deze bedreigingen mij zoveel meer hebben aangegrepen. Ik voelde dit keer echte angst. Het greep me naar de keel en zorgde ervoor dat ik niet meer de deur uit durfde.’ Genieten van het succes van haar boek kon ze niet meer. ‘Het maakte me opeens niet meer uit. Ik was alleen nog maar bezig met mijn veiligheid. Ik bleef anderhalve week thuis’.

Schadevergoeding

‘Ik dacht dat ik gek werd. Ik vermomde me zelfs buiten, keek altijd over mijn schouder, sprong de taxi in als ik de voordeur verliet. En dat is maandenlang zo doorgegaan, ook nadat deze verdachte was opgepakt, en eigenlijk nu nog steeds. Zoveel doet bedreiging met je. Want wat als deze verdachte weer vrijkomt? Of wat als er nog zo’n jongen buiten loopt die wel de daad bij het woord voegt?’

Gül vordert een symbolische schadevergoeding van 500 euro. ‘Ze is zich bewust dat deze cliënt niet voor alle angst en bedreigingen verantwoordelijk is’, legde haar advocaat uit. ‘Het is haar niet om geld te doen. Ze wil met dit symbolische bedrag een signaal afgeven.’