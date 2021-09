AEX veert op dankzij herstel chip- en techbedrijven

De Amsterdamse AEX-index veerde woensdag weer op na het zware koersverlies een dag eerder. Vooral de aandelen in de chip- en techsector werden opgepikt na de recente koersdruk in de sector. Ook schroefde chipmachinemaker ASML op zijn beleggersdag de omzetverwachting voor de komende jaren flink op. De chip- en techbedrijven stonden in de afgelopen handelsdagen zwaar onder druk door de oplopende rente op de financiële markten. Een hogere rente kan negatief uitpakken voor de winstgevendheid van deze snelgroeiende bedrijven.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent hoger op 782,39 punten. Een dag eerder verloor de graadmeter nog bijna 2 procent. De MidKap won 0,9 procent tot 1073,31 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,1 procent.

ASML won 2 procent, na een koersverlies van ruim 7 procent op dinsdag. Het bedrijf uit Veldhoven verwacht door de grote vraag naar chips en zijn machines om die te maken in 2025 een omzet die kan uitkomen op wel 30 miljard euro. Eerder werd gerekend op een omzet tot 24 miljard euro. Ook voor de jaren na 2025 voorziet het bedrijf ‘significante groeikansen’. Daarnaast wil ASML zijn aandeelhouders belonen met een hoger dividend en de inkoop van eigen aandelen. De nieuwe doelen van het bedrijf lagen min of meer in lijn met de verwachtingen van de markt.

ASMI

ASMI (plus 6,5 procent) toonde een stevig herstel en was de grootste stijger in de AEX. Analisten van Deutsche Bank en Degroof Petercam verhoogden hun koersdoelen voor de chiptoeleverancier, die dinsdag een investeerdersdag hield. Fintechbedrijf Adyen steeg 2,4 procent. Zorgtechnologieconcern Philips stond onderaan met een min van 1,1 procent. Olie- en gasconcern Shell, dat de afgelopen dagen profiteerde van de sterk oplopende prijzen van olie en gas, verloor 0,1 procent.

In de MidKap stond Intertrust bovenaan met een winst van ruim 4 procent. De activistische investeerder Harbor Spring Capital wil dat de financieel dienstverlener meer doet dan alleen eigen aandelen inkopen om aandeelhouderswaarde te creëren. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM en biotechnoloog Galapagos sloten de rij met verliezen van dik 2 procent.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 74,67 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper op 78,42 dollar per vat. Dinsdag ging de prijs van Brent nog voor het eerst sinds oktober 2018 voorbij de 80 dollar per vat. De euro was 1,1661 dollar waard tegen 1,1682 dollar een dag eerder.