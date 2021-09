Topman Russisch cybersecuritybedrijf opgepakt voor verraad

De Russische autoriteiten hebben de topman van het vooraanstaande cybersecuritybedrijf Group IB aangehouden op verdenking van landverraad. Volgens een rechtbank in Moskou wordt topman Ilja Satsjkov twee maanden in hechtenis gehouden.

Wat de aanklacht precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Volgens Group IB zijn kantoren in Moskou dinsdag doorzocht door de autoriteiten. Op de aanhouding van Satsjkov heeft het bedrijf nog niet gereageerd. Wel liet het weten dat alle diensten ‘doorgaan als normaal’ en dat de data van cliënten veilig zijn.

Group IB spitst zich toe op onderzoek naar grote cybercrimezaken en onlinefraude. Het bedrijf is wereldwijd actief en heeft klanten in onder meer de banken- energie- en telecomsector. Ook de internationale politieorganisatie Interpol is een klant van de Russische firma.

Meerdere Russische wetenschappers, militairen en overheidsfunctionarissen zijn de afgelopen jaren beschuldigd van verraad, meestal omdat ze informatie zouden hebben doorgespeeld aan het buitenland. Details van dergelijke zaken komen zelden volledig naar buiten, omdat die volgens de autoriteiten geclassificeerde informatie bevatten.

Op verraad staat in Rusland een gevangenisstraf tot twintig jaar. In 2019 werd Roeslan Stojanov, een voormalig manager van de Russische cyberbeveiliger Kaspersky, tot veertien jaar cel veroordeeld. Sergej Michailov, een oud-medewerker van de Russische geheime dienst FSB, kreeg 22 jaar gevangenisstraf. De twee zouden regelmatig informatie over Russische hackers hebben gedeeld met Amerikaanse beveiligers.