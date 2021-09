Holland Casino en Nederlandse Loterij krijgen online gokvergunning

Op dit moment is het nog illegaal om online kansspelen aan te bieden in Nederland. Wie op het internet wilde gokken was dus aangewezen op sites die niet onder toezicht van de Kansspelautoriteit staan. Maar door nieuwe wetgeving komt hier per 1 oktober verandering in.

Begin april dienden al 29 bedrijven een vergunningsaanvraag in bij de toezichthouder. Tien bedrijven krijgen nu als eersten goedkeuring voor het aanbieden van onlinekansspelen. De aanbieders moeten voldoen aan strenge voorwaarden rond toezicht en regelgeving om het risico op gokverslaving zoveel mogelijk te beperken. Ook witwassen moet worden voorkomen.