China wil elektriciteitsprijs loslaten om tekorten tegen te gaan

Op dit moment wordt het merendeel van de Chinese elektriciteit nog tegen gereguleerde prijzen verkocht. Provincies mogen die met 10 procent verhogen of verlagen. Ingewijden vertellen persbureau Bloomberg dat een verhoging van de vaste tarieven tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast is het mogelijk dat de prijzen gekoppeld worden aan de prijsontwikkeling van kolen. Ook wordt er gesproken over hogere tarieven voor huishoudens als de prijsverhoging voor industriële afnemers niet werkt.

Het idee is dat met hogere prijzen elektriciteitscentrales gestimuleerd worden om ook aan de sterk gestegen vraag naar elektriciteit te voldoen. De tekorten die nu opspelen dreigen de economische groei te vertragen en leggen nog meer druk op internationale toeleveringsketens, doordat fabrieken niet op volle kracht kunnen draaien.

Kolenimport

China kondigde deze week ook al aan de import van kolen fors op te voeren, ‘ongeacht de prijs, om de verwarming en stroomproductie in de winter te garanderen’. De brandstof voor elektriciteitscentrales behoort tot de meest vervuilende, maar nu de gasprijzen tot recordhoogtes zijn gestegen zijn kolen in bedrijfseconomisch opzicht weer aantrekkelijker. Dat China weer van plan is fors meer kolen te stoken maakt de aankomende klimaatonderhandelingen van de VN in Glasgow ingewikkelder.

Wereldwijd neemt de druk op de kolenvoorraad toe door het herstel van de coronacrisis. Kolenmijnen in Colombia en Indonesië kampen bovendien met problemen door hevige regen. Ook in Europa dreigen weer meer kolen verstookt te worden door de hoge gasprijzen. Volgens handelaren halen importeurs in Oost-Europa de grondstof zelfs helemaal uit Australië, iets wat vrijwel nooit gebeurt.