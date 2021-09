Musk: autoriteiten VS moeten cryptomarkt vrijlaten

De Amerikaanse autoriteiten moeten de markt voor cryptomunten helemaal vrijlaten en geen strikte regels opleggen aan het gebruik van de digitale valuta. Dat vindt topman Elon Musk van de bouwer van elektrische auto’s Tesla. Laat cryptomunten ‘vliegen’, zei Musk op een conferentie in het Californische Beverly Hills. Musk laat zich geregeld uit over digitale munten, onder meer op sociale media.

Voorzitter Gary Gensler van de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) zei eerder deze week op die conferentie voor programmeurs nog dat als de markt voor crypto’s niet wordt gereguleerd de boel mis zal gaan. Hij wil dan ook strenger toezicht op die markt. In China zijn inmiddels alle transacties met crypto’s verboden.

Maar Musk is het daar niet mee eens. ‘Ik zou zeggen, doe niks. Laat het maar gewoon vliegen’, aldus de multimiljardair. Hij zei verder dat het niet mogelijk is dat crypto’s worden vernietigd, maar dat overheden wel de opmars van digitale munten kunnen afremmen.

Musk zei verder ook dat de regering van de Amerikaanse president Joe Biden ‘bevooroordeeld’ is tegen Tesla. Hij verwees naar een evenement in het Witte Huis waarbij Biden lof uitsprak over de inspanningen van de automakers Ford en General Motors (GM) op het gebied van elektrisch rijden, maar Tesla niet noemde. Volgens Musk wordt de regering-Biden ook erg sterk beïnvloed door vakbonden.