Code geel voor zware windstoten in noordelijk kustgebied

In het kustgebied in het noorden en noordwesten van het land kunnen vanaf de tweede helft van woensdagmiddag zware windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI geeft daarvoor code geel af.

De waarschuwing geldt vanaf 15.00 uur voor Noord-Holland, het IJsselmeergebied, de Waddenzee, Friesland en Groningen. In het Waddengebied kunnen de windstoten een snelheid van 80 tot 85 kilometer per uur bereiken en later op de avond in het oostelijk Waddengebied zelfs 90 tot 95 kilometer per uur.

De wind, die uit het westen komt, kan volgens het KNMI hinder opleveren voor het verkeer en buitenactiviteiten. Vooral tijdens buien kan het hard waaien. In de nacht van woensdag op donderdag verdwijnen de zware windstoten van het westen uit weer.