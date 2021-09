Marktwaakhond krijgt meer signalen over dubieuze beleggingen

Bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) komen steeds meer signalen binnen van dubieuze beleggingen die worden aangeboden. Via advertenties op social media verleiden de aanbieders consumenten om in te stappen door hun hoge rendementen voor te spiegelen, maar informatie over de grote risico’s laten ze achterwege. Gedupeerden krijgen soms zelfs te maken met nepadvocaten die beweren verloren geld terug te kunnen halen.

De laatste jaren nemen onder andere de signalen over malafide valutaplatforms toe, schrijft de AFM in een halfjaarlijks rapport. Ook het aantal meldingen over cryptohandel blijft hoog. In de eerste helft van 2021 beoordeelde de AFM 2752 signalen over mogelijke misstanden met risicovolle beleggingen. Dat waren er in dezelfde periode vorig jaar net geen 1900.

Volgens de AFM spelen aanbieders in op de aanhoudende lage rentes, waardoor geld sparen amper iets oplevert. Maar als er bij valutahandel, ook wel forex-beleggingen genoemd, of cryptohandel gouden bergen worden beloofd zijn de risico’s vaak ook erg hoog waardoor je veel geld kunt verliezen.

Bij de toezichthouder zijn verhalen binnengekomen van mensen die na grote verliezen met forex- of valutabeleggingen worden benaderd door partijen die zich voor advocatenkantoor uitgeven. Zij beloven het verloren bedrag terug te halen. Na betaling van een vergoeding laten ze vaak niets van zich horen, of vragen ze om nog een betaling. Ook gebeurt het volgens de AFM dat particulieren die winst hebben gemaakt het geld niet kunnen opnemen.

Voor de AFM is het al langer een probleem dat de aanbieders vaak in een ander land zijn gevestigd. Ze kunnen daarom niet direct toezicht houden. Maar de afgelopen tijd zijn er ook lichtpuntjes. Zo hebben consumenten die veel geld verloren met zogeheten contracts for difference (cfd’s), risicovolle derivaten waarbij je speculeert op een koersstijging of daling, in vier rechtszaken gelijk gekregen van de Nederlandse rechter. Die oordeelde dat ze hun inleg terug moesten krijgen. Maar rechtszaken kosten geld en tijd, dus is het voorkomen van grote verliezen volgens de AFM beter.