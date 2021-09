Chipbedrijven opnieuw centraal op Damrak na update ASML

Op het Damrak blijven de Nederlandse chipbedrijven woensdag in de belangstelling staan. Na de beleggersdag van ASMI op dinsdag is het nu de beurt aan ASML om beleggers bij te praten over de stand van zaken. De chipmachinemaker liet voorafgaand aan de bijeenkomst al weten de omzetverwachting voor de komende jaren flink te verhogen en de aandeelhouders te belonen.

ASML verwacht nu in 2025 een omzet te realiseren van 24 miljard tot 30 miljard euro. Eerder ging het bedrijf uit Veldhoven nog uit van een omzet van 15 miljard tot 24 miljard euro. Ook voor de jaren na 2025 voorziet het bedrijf ‘significante groeikansen’. Daarnaast wil ASML zijn aandeelhouders belonen met meer dividend en de inkoop van eigen aandelen. De chipsector stond in de afgelopen twee handelsdagen zwaar onder druk door de oplopende rentes op de financiële markten, die een negatieve impact kan hebben op de winstgevendheid van de snelgroeiende tech- en chipbedrijven. Het aandeel ASML zakte dinsdag alleen al ruim 7 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen lijken iets te herstellen na de forse verliezen een dag eerder. In de Aziatische regio gingen de aandelenmarkten woensdag overwegend stevig omlaag na de fors lagere slotstanden op Wall Street, waar de techgraadmeter Nasdaq bijna 3 procent verloor. De Nikkei in Tokio raakte 2,1 procent kwijt door koersdruk in de Japanse techsector.

Evergrande

In Hongkong maakte Evergrande daarentegen een koerssprong van bijna 11 procent. Beleggers reageerden verheugd op berichten dat de Chinese overheid er bij staatsbedrijven op aandringt om een deel van de activa van de noodlijdende Chinese vastgoedontwikkelaar op te kopen. Zo verkoopt Evergrande een belang van omgerekend dik 1,3 miljard euro in Shengjing Bank aan het Chinese staatsbedrijf Shenyang Shengjing Finance Investment Group. Evergrande moet woensdag ook weer een rentebetaling doen op een deel van zijn leningen. Vorige week donderdag miste het bedrijf al de deadline van een rentebetaling op een andere lening.

De euro was 1,1678 dollar waard tegen 1,1682 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omlaag na de recente stevige opleving. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent goedkoper op 73,99 dollar. Brentolie kostte ook 1,7 procent minder, op 77,73 dollar per vat. Dinsdag ging de prijs van Brentolie nog voor het eerst sinds oktober 2018 voorbij de 80 dollar per vat.