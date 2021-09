Tweede ronde in leiderschapsverkiezing Japanse regeringspartij

De stemming om het leiderschap van de regerende Japanse Liberaal-Democratische Partij (LDP) gaat een tweede ronde in. De nieuwe partijleider wordt vrijwel zeker ook de opvolger van premier Yoshihide Suga, die zich niet verkiesbaar stelt bij de parlementsverkiezingen later dit jaar. De LDP heeft een meerderheid in het Japanse lagerhuis.

Huidig coronaminister Taro Kono en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida nemen het in de beslissende tweede ronde tegen elkaar op. In de eerste stemmingsronde haalden zij van de vier kandidaten de meeste stemmen op, maar geen van beide mannen kreeg een absolute meerderheid van de partijleden achter zich. Kishida kreeg 256 van de 762 stemmen, Kono volgde nipt met 255.

Suga is nauwelijks een jaar premier geweest. In 2020 nam hij het stokje over van Shinzo Abe, die om gezondheidsredenen aftrad. Suga werd de eerste nieuwe premier van Japan in acht jaar tijd.

De zittende regeringsleider was onder Japanners niet erg populair vanwege zijn falende corona-aanpak en het laten doorgaan van de Olympische Spelen. In peilingen aan het begin van deze maand behaalde de premier vorige maand een populariteit van minder dan 30 procent.