Evergrande wil belang 1,3 miljard euro in Shengjing Bank verkopen

De in geldnood verkerende Chinese projectontwikkelaar Evergrande zei woensdag dat het van plan is een ​​belang van 9,99 miljard yuan (1,32 miljard euro) in de Shengjing Bank te verkopen. Evergrande moet woensdag 40,7 miljoen euro aan obligatierente betalen, een deadline die beleggers nauwlettend in de gaten houden.