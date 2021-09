Remkes wil conclusies trekken in slepende formatie

Informateur Johan Remkes ontvangt woensdag maar liefst negen partijen om een doorbraak te forceren in de kabinetsformatie. Niet alleen de zes middenpartijen VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie zijn uitgenodigd, ook de SGP, Volt en Liane den Haan schuiven aan. Met deze partijen wil Remkes praten "over de bereidheid, mogelijkheden en vormen van constructieve samenwerking die ertoe zouden kunnen leiden dat op zo kort mogelijke termijn een nieuw kabinet gevormd kan worden".

Maandag zei de informateur dat het tijd wordt om conclusies te trekken. Dinsdag werd duidelijk dat een "traditioneel minderheidskabinet" niet meer op tafel ligt. In zo'n variant moet een minderheidscoalitie, bijvoorbeeld bestaande uit een combinatie van VVD, D66 en CDA, telkens op zoek naar meerderheden voor voorstellen. Remkes sprak hier de afgelopen tijd met de drie partijen over, na opdracht van de Tweede Kamer. Vooral de liberale partijen werden steeds minder enthousiast over het vooruitzicht van een minderheidskabinet.

Waar woensdag wel over gesproken gaat worden is een zogeheten 'extraparlementair' kabinet. Daarin zitten bewindspersonen van partijen die niet meedoen aan de coalitie. Niemand weet nog precies hoe zo'n variant eruit gaat zien.

Veel fracties reageerden dan ook verbaasd op de samenstelling van partijen die Remkes wil uitnodigen. Voor hen is niet duidelijk wat bedoeld wordt met een extraparlementair kabinet en meerdere partijen willen eerst afwachten wat Remkes wil.

Bij de PvdA en GroenLinks valt te horen dat ze hoe dan ook geen gedoogsteun gaan verlenen, en ook geen bewindspersonen willen neerzetten in een kabinet waarvan zij het beleid dan bijna automatisch moeten gaan stenen. Ook de SGP ziet dit niet zitten. Volt heeft nog geen uitsluitsel gegeven of het bereid is bewindspersonen te leveren. Eerder zag de partij daar nog weinig in.

Een andere optie die mogelijk nog op tafel ligt, is de variant die D66-leider Sigrid Kaag afgelopen zondag opperde. Zij stelde voor te onderhandelen met VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Daarbij sluit ze ook een voortzetting van de huidige coalitie (VVD, D66, CDA, CU), niet uit.