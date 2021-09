Aantal varkensboeren in tien jaar bijna gehalveerd

Het aantal varkenshouderijen is in tien jaar bijna gehalveerd, maar het aantal varkens per boer is in dezelfde tijd wel flink toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over 2021. Een van de oorzaken van de afname van het aantal varkensboeren is dat zij de afgelopen jaren met verschillende regelingen zijn aangemoedigd om met hun bedrijf te stoppen.

Nederland telt dit jaar 3400 varkensbedrijven, terwijl dat er nog 6500 waren in 2011. In dezelfde tijd verdubbelde het gemiddelde aantal varkens per boer wel bijna naar 3400. In Limburg en Noord-Brabant zijn de bedrijven het grootst.

De overheid heeft de afgelopen jaren geprobeerd om varkensboeren te verleiden om te stoppen met hun bedrijf. Het doel hiervan was om de stankoverlast omlaag te brengen in gebieden met veel varkensstallen en om ervoor te zorgen dat er minder ammoniak in de lucht kwam.

Het totale aantal varkens in Nederland schommelt al jaren rond de 12 miljoen. In het afgelopen jaar was wel een afname te zien van 4 procent naar 11,4 miljoen.