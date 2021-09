Bloomberg: Fed vraagt banken VS naar positie in Evergrande

De problemen bij Evergrande, dat een schuld heeft van omgerekend meer dan 260 miljard euro, hebben de Fed ertoe aangezet informatie in te winnen om eventuele risico’s voor de financiële stabiliteit, aldus ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

De centrale bank van Hongkong vroeg kredietverstrekkers in Hongkong ook om risico’s in verband met Evergrande in kaart te brengen. Evergrande is de grootste uitgever van hoogrenderende obligaties in dollars van China.

Fed-baas Jerome Powell had eerder aangegeven dat het besmettingsgevaar en het vertrouwensaspect een grotere zorg zijn dan de kredieten die eventueel zouden uitstaan bij het concern. Christine Lagarde, de baas van de Europese Centrale Bank had eerder al gezegd dat de impact in Europa beperkt is.