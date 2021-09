Stevige minnen op Wall Street, vooral techsector onder druk

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen de handel uitgegaan. Vooral de techsector stond onder druk. Dat was het gevolg van de oplopende rentestanden waardoor deze aandelen, die vooral gewaardeerd worden op de te verwachte groei, minder aantrekkelijk zijn. Verder bleek het vertrouwen van consumenten in de VS tot het diepste punt in zeven maanden tijd te zijn gedaald.