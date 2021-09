EU: naleven mensenrechten doorslaggevend in relatie met China

Voor de Europese Unie is het naleven van mensenrechten een doorslaggevende component in de relatie met China. Dat heeft Josep Borrell die aan het hoofd staat van het buitenlands beleid van de EU aangegeven in een gesprek met zijn Chinese collega Wang Yi. Tijdens de videoconferentie spraken de twee naast over mensenrechten ook over Taiwan en het pact dat de Verenigde Staten sloten met Australië en het Verenigd Koninkrijk (AUKUS), aldus een verklaring van de EU.

Volgens de EU werd de nadruk gelegd op de mensenrechten waarbij een verband werd gelegd met het optreden van China in Hongkong en Xinjiang. Ook stipte Borrell volgens de verklaring de intentie van de EU aan om de samenwerking met Taiwan te ontwikkelen. Dat land wordt door Beijing als een afvallige provincie beschouwd.

De houding van de EU ten opzichte van belangrijke handelspartner China is wat milder dan die van bijvoorbeeld de VS. Zo is de AUKUS-overeenkomst waar de VS hun krabbel onder zetten bijvoorbeeld ook bedoeld om China’s groeiende invloed in de regio rond de Stille Oceaan tegen te gaan.

Onderzeeboten

Wang waarschuwde dat het pact, waarbij Australië tot woede van de Fransen een miljardendeal voor onderzeeboten schrapte, ‘verborgen gevaren’ inhoudt. China sprak daarbij onder andere van een mogelijke ‘heropleving van de Koude Oorlog’, een ‘wapenwedloop’ en ‘nucleaire wildgroei’.

In de samenvatting van het gesprek die China via zijn staatsagentschap Xinhua verstrekte werd alleen AUKUS als gespreksonderwerp genoemd. Er werd niet verwezen naar besprekingen over mensenrechten of Taiwan. Wang sprak van de noodzaak van wederzijds respect, het uitbreiden van de samenwerking en vermindering van het vijanddenken.