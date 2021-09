BP: olievraag in loop volgend jaar op niveau voor corona

De wereldwijde vraag naar olie zal in de loop van volgend jaar weer op het niveau van voor de coronacrisis uitkomen. Daarbij zal Azië de belangrijkste aanjager van de olievraag zijn. Die verwachting spreek het Britse olie- en gasconcern BP uit.

Volgens BP zal de vraag naar olie volgend jaar met 3,8 miljoen vaten per dag toenemen ten opzichte van een jaar eerder. Die groei volgt op een toename van de vraag met 5,4 miljoen vaten per dag dit jaar, aldus Eugene Leong, president van BP Singapore. Hij merkt op dat de voorraden ruwe olie en de meeste olieproducten in juni al weer terug op het normale niveau waren. Dat kwam door beperkingen van het aanbod door oliekartel OPEC en diens bondgenoten en door het herstel van de economie.

De olieprijzen en de consumptie zijn dit jaar snel weer gestegen nu steeds meer mensen zijn ingeënt tegen het virus en coronabeperkingen, onder meer op reizen, zijn afgebouwd. Volgens BP zal de vraag naar olie tegen het derde kwartaal van volgend jaar weer op pre-crisisniveau zijn. Daarbij zal de olieproductie tegen die tijd waarschijnlijk sneller stijgen dan de vraag, waarmee sprake zal zijn van een overaanbod van 700.000 vaten per dag, aldus Leong.