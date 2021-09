Minister van Financiën VS: bodem Amerikaanse schatkist in zicht

De Amerikaanse overheid zit bijna aan haar schuldenplafond. Als het Congres de limiet voor federale leningen niet verhoogt, komt de overheid naar verwachting op 18 oktober zonder geld te zitten, waarschuwde de Amerikaanse minister van Financiën. ‘Het is onzeker of we na die datum aan alle verplichtingen van het land kunnen blijven voldoen’, aldus Janet Yellen.