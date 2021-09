Aantal nieuwe coronaprikken verder opgelopen

Mensen hebben sinds afgelopen zaterdag een coronatoegangsbewijs nodig om toegelaten te worden tot restaurants, cafés, bioscopen en theaters. De QR-code daarvoor wordt aangemaakt in de app CoronaCheck. Mensen kunnen zo’n bewijs enkele weken na een vaccinatie krijgen. Ook een negatieve testuitslag of een herstel na een recente coronabesmetting gelden als voorwaarde voor een toegangsbewijs.

In totaal hebben nu 12,8 miljoen mensen een eerste prik gekregen. Voor sommigen is dat de enige prik, omdat ze het Janssen-vaccin kregen of omdat ze na een recente coronabesmetting kozen voor een enkele dosis van een ander vaccin. Iets meer dan 10,7 miljoen mensen hebben ook de tweede dosis gekregen.

Van alle mensen van 12 jaar en ouder die voor een prik in aanmerking komen, heeft 84 procent een eerste vaccinatie gekregen. Volgens de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is 80 procent van de mensen nu volledig gevaccineerd. ‘De afgelopen week zijn er, met name in de jongere leeftijdsgroepen, meer vaccinaties gezet dan in de paar weken daarvoor’, aldus het instituut.