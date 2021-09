Techbedrijven fors lager op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen aan de handel begonnen. Vooral techbedrijven gingen in de uitverkoop. Rentes lopen op waardoor deze aandelen, die vooral gewaardeerd worden op de te verwachte groei, minder aantrekkelijk zijn.

De Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve kondigde onlangs aan dat de eerste renteverhogingen al eind 2022 kunnen komen, wat eerder is dan aanvankelijk werd verwacht. Ook wordt het opkoopprogramma van de Fed, dat voor lage rentes zorgt, binnenkort afgebouwd. Onder andere het rendement op Amerikaanse obligaties stijgt doordat de markten zich hierop voorbereiden.

Van de bekendste beursgraadmeters in New York ging techbeurs Nasdaq het hardst onderuit, met 1,6 procent tot 14.719 punten. Zwaargewichten Amazon, Apple, Microsoft en Google-moeder Alphabet daalden tot 2,4 procent. De Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent tot 34.752 punten. De brede S&P 500 zakte 0,9 procent tot 4402 punten.

Europese Centrale Bank

De ogen zijn ook gericht op het forum voor centrale bankiers dat de Europese Centrale Bank (ECB) in het Portugese Sintra organiseert. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde dat stimuleringsmaatregelen niet te snel moeten worden afgebouwd als reactie op een piek in de inflatie, die waarschijnlijk tijdelijk is.

De olieprijzen stegen verder na een nieuw rapport van oliekartel OPEC. Het verbond van olieproducerende landen verwacht dat de vraag naar olie de komende jaren nog sterk zal stijgen. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 76,23 dollar per vat. Brentolie steeg 0,7 procent tot 80,06 dollar per vat. Het is voor het eerst sinds oktober 2018 dat de grens van 80 dollar werd geslecht. Olieconcerns als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips wonnen in het kielzog van de olieprijzen tot 2,4 procent. Baker Hughes, een dienstverlener voor de olie-industrie, steeg 3,3 procent.

Ford

Ford steeg op zijn beurt 3,5 procent. De autofabrikant steekt nog eens 11,4 miljard dollar in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Daarvoor werkt het concern samen met het Koreaanse SK Innovation, dat meewerkt aan nieuwe accufabrieken.

Pfizer kon op belangstelling rekenen. De farmaceut heeft samen met ontwikkelingspartner BioNTech (min 5,6 procent) aan de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA onderzoeksresultaten gepresenteerd over de werking van hun coronavaccin bij kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Het aandeel verloor bijna 2 procent.

De euro was 1,1675 dollar waard, tegenover 1,1702 dollar een dag eerder.