Russische oppositieleider Navalni verdacht van extremisme

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Onderzoekscomité, een landelijke opsporingsdienst die zich bezighoudt met zware misdrijven. De dienst zegt in een verklaring dat Navalni en bondgenoten als Leonid Volkov en Ivan Zjdanov worden verdacht van het aansturen van een ‘extremistisch netwerk’. Ljoebov Sobol en andere activisten worden verdacht van deelname.

Het Onderzoekscomité zegt dat het extremistische netwerk onder meer tot doel had om de autoriteiten in diskrediet te brengen. Navalni, Volkov en Zjdanov riskeren een gevangenisstraf van zes tot tien jaar als ze worden veroordeeld. De oppositieleider zit zelf vast, Volkov en Zjdanov vertrokken eerder al uit Rusland.

Anticorruptie

De autoriteiten gingen eerder al achter organisaties aan die waren gelieerd aan Navalni. Zijn anticorruptiestichting en politieke netwerk waren eerder dit jaar extremistisch verklaard en verboden. Het onderzoek dat dinsdag is aangekondigd door het Onderzoekscomité richt zich op de vervolging van individuele prominenten binnen de oppositie.

Navalni staat bekend als luis in de pels van het Kremlin en krijgt te maken met veel tegenwerking door de autoriteiten. Hij was in augustus 2020 vergiftigd in zijn thuisland en naar Duitsland gevlogen voor een behandeling. De Russische autoriteiten arresteerden hem toen hij later terugkeerde naar Moskou.

Voorwaardelijke straf

De Kremlincriticus kreeg het verwijt tijdens zijn behandeling in Duitsland de voorwaarden te hebben geschonden van een voorwaardelijke straf. Die was hem jaren eerder opgelegd voor verduistering na een omstreden strafzaak. Navalni moest de celstraf van ongeveer 2,5 jaar uiteindelijk alsnog uitzitten en belandde in een strafkolonie. Daar zat hij ook tijdens de parlementsverkiezingen van eerder deze maand.

Navalni en zijn medestanders hoopten bij die verkiezingen invloed te kunnen uitoefenen door burgers die kritisch zijn over de machtshebbers stemtips te geven via een app. Dat programma verdween in Rusland op last van de Russische autoriteiten echter uit de appstores van Google en Apple. Pro-Kremlinpartij Verenigd Rusland kreeg uiteindelijk weer een grote meerderheid in het parlement.