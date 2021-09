Daling van aantal coronagevallen zet door

Het coronavirus weet steeds minder mensen te besmetten in Nederland. In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 11.760 positieve tests. Dat is bijna 12 procent minder dan de week ervoor. Nederland is terug op het niveau van eind juni en begin juli, vlak voor het begin van de vierde golf.