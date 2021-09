Wet voor meer vrouwen in top bedrijfsleven definitief aangenomen

Grote bedrijven worden mogelijk al vanaf januari 2022 verplicht om een bepaald percentage vrouwen in hun raad van commissarissen (rvc) te benoemen. Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om een zogeheten vrouwenquotum aan te houden in de top van het bedrijfsleven. Over de noodzaak van een wet is jarenlang gesteggeld.