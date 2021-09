Drie EU-landen ontvangen samen 2,2 miljard euro voor herstelplan

De eerste uitbetalingen zijn bestemd voor de voorfinanciering van projecten die zijn goedgekeurd door zowel de commissie als de EU-ministers van Financiën. Het gaat steeds om 13 procent van het bedrag dat elk land kan krijgen. Er is bijna 700 miljard euro aan subsidies en leningen, die via een bepaalde sleutel worden verdeeld. Afgesproken is dat ten minste 37 procent van het geld aan klimaatmaatregelen wordt besteed, en 20 procent aan digitalisering. Voor Tsjechië is in totaal 7 miljard euro beschikbaar, voor Kroatië 6,3 miljard en voor Oostenrijk 3,5 miljard euro.

Het herstelfonds is bedoeld om door Covid-19 getroffen landen te steunen en de Europese economie een extra injectie te geven. Ook bepaalden de leiders dat de landen elk hervormingen moeten doorvoeren om hun economie te versterken. De uitbetalingen uit het fonds worden gekoppeld aan het nakomen van afspraken met de commissie en de lidstaten daarover. Voor de uitvoer van de plannen zijn tijdschema’s afgesproken.

Alleen Nederland, dat aanspraak kan maken op 6 miljard euro aan subsidie, en Bulgarije hebben nog geen herstelplan in Brussel ingediend. Beide landen hebben een demissionaire regering.