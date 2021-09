Onderzoek over coronavaccins jonge kinderen voorgelegd aan FDA

Pfizer en BioNTech hebben onderzocht hoe jonge kinderen reageren op hun coronavaccin en de onderzoeksresultaten naar de Amerikaanse toezichthouder FDA gestuurd. De vaccinmakers verwachten in de komende weken een formele aanvraag te doen om het middel via een spoedprocedure goedgekeurd te krijgen voor de leeftijdsgroep 5-11.

Het coronavaccin van de bedrijven wordt in de VS en ook in Nederland al toegediend aan kinderen vanaf 12 jaar. De Amerikaanse autoriteiten hadden eerder ongeveer een maand nodig om de aanvraag voor de leeftijdsgroep 12-15 goed te keuren. Als de afhandeling van het komende verzoek voor nog jongere kinderen even snel gaat, zou die leeftijdsgroep nog voor het eind van het jaar gevaccineerd kunnen worden.

Pfizer en BioNTech hadden eerder deze maand al laten weten dat ook het immuunsysteem van de jongere kinderen op een wenselijke manier reageert op hun coronavaccin. Dat kwam naar voren uit een onderzoek met 2268 deelnemers. Kinderen uit de leeftijdsgroep 5-11 krijgen wel een veel kleinere dosis van het middel dan oudere kinderen en volwassen.

De bedrijven laten nog uitzoeken hoe effectief het middel is onder kinderen vanaf zes maanden oud. Daar kan later dit jaar meer duidelijk over worden. Kinderen worden tijdens de pandemie niet gezien als kwetsbare groep, maar kunnen het virus wel overdragen aan andere mensen. Het vaccineren van jongeren wordt ook gezien als een manier om corona-uitbraken op scholen te voorkomen.

Farmaceut Pfizer wil het vaccin niet alleen in de Verenigde Staten laten goedkeuren voor kinderen vanaf 5 jaar. Er staat ook een aanvraag gepland bij de Europese toezichthouder, het in Amsterdam gevestigde Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Het is nog onduidelijk wanneer die precies kan worden verwacht.