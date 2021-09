Britse detailhandel: meer visa voor buitenlandse chauffeurs nodig

Maar volgens winkelbranchevereniging British Retail Consortium (BRC) is dat niet genoeg. De organisatie waarschuwt voor leveringsproblemen in aanloop naar de feestdagen en ‘teleurstelling voor miljoenen Britse huishoudens’ omdat producten niet voorhanden zijn. Voor alle sectoren in de detailhandel zijn extra chauffeurs nodig, aldus de BRC.

Bovendien zal het vele maanden gaan duren voordat er genoeg Britse chauffeurs zijn opgeleid om het tekort op te vangen, denkt de organisatie. Daarom zouden ook de looptijden van die visa moeten worden verlengd. Die lopen nu tot kerstavond.

Het Britse leger is inmiddels in paraatheid gebracht om te helpen met de brandstofcrisis in het Verenigd Koninkrijk. Bij tankstations is een tekort aan benzine en diesel ontstaan omdat er te weinig vrachtwagenchauffeurs zijn om ze te bevoorraden. De problemen worden verergerd door Britten die massaal naar pompen rijden om een voorraad in te slaan, uit angst zonder brandstof te komen zitten.

Britten worden nu opgeroepen om mensen die werken in de zorg en het onderwijs voorrang te geven bij het tanken van brandstof, zodat hun werkzaamheden niet worden verstoord door het lange wachten bij pompstations.